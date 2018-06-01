الأمم المتحدة: غزة على شفا حرب وانهيار

حذرت الأمم المتحدة من أن غزة على شفا الحرب، فيما أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن القطاع يواجه أزمة صحية غير مسبوقة، وأنه على شفير الانهيار.

وأكد منسق الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف عبر الفيديو من القدس، مخاطباً مجلس الأمن الدولي، أن هذه الجولة الأخيرة من الهجمات تشكل إنذاراً للجميع بأننا على شفا حرب كل يوم . وعقد مجلس الأمن اجتماعاً عاجلاً بطلب من الولايات المتحدة التي تريد تبني بيان يدين بقوة إطلاق الصواريخ والقذائف من غزة على إسرائيل.

وعرقلت الكويت العضو غير الدائم في مجلس الأمن وتمثل الدول العربية، الاقتـــراح الأميركي بإصدار بيان. ووزعت مشروع قــرار يدعو إلى «النظر في اتخاذ إجراءات لضمان سلامة وحماية المدنيين الفلسطينيين».

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