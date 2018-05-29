آخر الأخبار

السطات المصرية تقبض على 4 مسؤولين كبار بعد تلقيهم رشاوى

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:
طباعة Email

ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية اليوم الثلاثاء أن السلطات المصرية ألقت القبض على أربعة مسؤولين من بينهم رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بعد تلقيهم رشا من شركات كبرى لتجارة السلع.

وبحسب الوكالة، فإن المسؤولين الثلاثة الآخرين هم مدير مكتب رئيس الشركة القابضة، ومستشار وزير التموين للإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، ومستشار الوزير للاتصال السياسي بمجلس النواب.

وأشارت الوكالة إلى أن المسؤولين المقبوض عليهم تلقوا رشا مالية "تجاوزت مليوني جنيه من كبريات شركات توريد السلع الغذائية مقابل إسناد أوامر توريد السلع عليها، وكذا تسهيل صرف مستحقاتها".

 

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon