تقدم متسارع للشرعية على مشارف الحديدة

بإسناد من قواتنا المسلحة، سيطرت قوات التحالف والمقاومة اليمنية على مناطق المشرعي والتعلاف والمشيخي والجاح وصولاً إلى منطقة الزهر، مواصلةً تقدمها الكبير بعد مفرق زبيد جنوب الحديدة باتجاه مركز مديرية التحيتا، وذلك ضمن عمليات عسكرية واسعة بالساحل الغربي. واستعادت السيطرة على منطقة الجمرك القديم في حرض بحجة، وعلى جبل الإشارة الاستراتيجي والطريق الرابط بين صعدة والمزرق في حجة، وقتل 16 عنصراً حوثياً في البيضاء.

وأحبط التحالف، أمس، هجوماً إرهابياً بطائرة بلا طيار، حاولت الاقتراب من مطار أبها الدولي في السعودية.

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