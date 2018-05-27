المقاومة اليمنية تتوغل في التحيتا.. وانهيار حوثي متسارع

بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية.. سيطرت قوات التحالف العربي والمقاومة اليمنية على مناطق المشرعي والتعلاف والمشيخي والجاح الأعلى والأسفل، وصولا إلى منطقة الزهر مواصلة تقدمها الميداني الكبير بعد مفرق زبيد جنوب الحديدة باتجاه مركز مديرية التحيتا.. وذلك ضمن عمليات عسكرية واسعة بالساحل الغربي ووسط انهيار دفاعات ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، ووسط حالة غير مسبوقة من التخبط والهلع في صفوف الميليشيا الموالية لإيران. كما أعلن الجيش الوطني تحرير مواقع استراتيجية جديدة في جبهة حرض شمال غربي محافظة حجة الحدودية، ومقتل العشرات من عناصر الميليشيا.

وعثرت قوات المقاومة اليمنية خلال عمليات تمشيط وتطهير أوكار وجيوب المتمردين الحوثيين في المناطق التي تم تحريرها على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والآليات العسكرية التابعة للميليشيا بعد فرارهم من منطقة المغرس ومزارع كانت تتحصن بها في مديرية التحيتا وسط انهيار صفوفها جراء التقدم الكبير للقوات وانحسار رقعة سيطرتها وانكسار دفاعاتها وهروب عناصرها من الجبهات.

تقدم ميداني

كما نجحت قوات التحالف والمقاومة في تحقيق تقدم جديد شمال مفرق الجاح والسيطرة على مناطق هامة من قبضة الحوثيين في الساحل الغربي. في غضون ذلك.. سقط عدد كبير من عناصر ميليشيات الحوثي الموالية لإيران بين أسرى وقتلى وجرحى وسط تقهقهر متسارع في صفوفها بعد انهيار تحصيناتها الدفاعية الرئيسية التي كانت تعول عليها في مفرق زبيد والفازة.

وتواصل قوات المقاومة اليمنية بمختلف تشكيلاتها تقدمها الميداني بشكل متسارع باتجاه الحديدة ومينائها وسط مواجهات مستمرة بين المقاومة ومسلحي الحوثي تكبدت على إثرها الميليشيات هزائم ساحقة وخسائر فادحة في العتاد والأرواح.. فيما فر العشرات من عناصرها من جبهات القتال بعد هجوم واسع لقوات المقاومة اليمنية ومحاصرتهم من عدة محاور.

وتشهد صفوف ميليشيات الحوثي الموالية إلى إيران تراجعا ميدانيا في مختلف الجبهات بالتزامن مع إطلاق عملية عسكرية واسعة باتجاه الحديدة لتطهيرها من مسلحي الحوثي ودحر المخطط الانقلابي في اليمن الذي باتت نهايته تقترب كثيرا مع توسع رقعة سيطرة المقاومة والتقدم المستمر بجبهة الساحل الغربي.

أسر عدد كبير من الحوثيين

كما تشهد صفوف الميليشيا تراجعا ميدانيا كبيرا في مختلف الجبهات بالتزامن مع إطلاق عملية عسكرية واسعة باتجاه الحديدة.

تشهد جبهات الساحل الغربي لليمن معارك متواصلة، وسط أنباء عن تقدمات متسارعة للجيش الوطني والمقاومة وانهيارات متلاحقة لميليشيا الحوثي.

وأعلن الجيش الوطني تحرير مواقع استراتيجية جديدة فجر أمس في جبهة حرض شمال غربي محافظة حجة الحدودية.

إلى ذلك، لقي ثلاثة من أبرز القيادات الميدانية للميليشيا مصرعهم في جبهتي الملاحيظ غرب محافظة صعدة، وفي جبهة نهم شمال شرقي التلثمة صنعاء.

وأوضحت مصادر عسكرية أن القيادي الحوثي عبدالملك صالح حويس وعدداً من مرافقيه قتلوا بغارات لطائرات التحالف بمنطقة عقبة طلان. كما قتل القيادي محمد صالح العراقي، مسؤول الإشارة السلكية واللاسلكية للميليشيا في منطقة الصافية شرق الملاحيظ خلال.

وفي سياق ذي صلة أعلن التحالف العربي، عن إحباط محاولة طائرات بدون طيار شن عملية عسكرية قرب مطار أبها في السعودية. وقال التحالف في بيانه: «تم رصد وتدمير طائرة بدون طيار حاولت الاقتراب من مطار أبها الدولي».

وتابع: «تم استهداف كذلك الإرهابيين المسؤولين عن إطلاق الطائرات بدون طيار من صعدة على الحدود السعودية اليمنية». وأوضح التحاف أن مطار أبها الدولي يعمل بحركته المعتادة، بعد القضاء عن المسؤولين عما وصفه بـ«العمل الإرهابي».