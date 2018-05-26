الأرصاد السعودية تعلن انتهاء الحالة الحرجة للإعصار "مكونو"

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية اليوم السبت انتهاء الحالة الحرجة للإعصار "مكونو" الذي ضرب سواحل عمان واليمن.

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم، نجاح خطة الطوارئ وغرفة العمليات في متابعة الإعصار مع الجهات المختصة.

وتوقعت الأرصاد، اليوم، تأثر أجزاء من المملكة بالمنخفض المداري الناتج عن إعصار "مكونو"، اعتبارًا من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل؛ حيث تتأثر الأجزاء الجنوبية للمنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي)، والأجزاء الشرقية من منطقة نجران (الخرخير)، بالأمطار الغزيرة التي تؤدي إلى جريان السيول والرياح النشطة التي قد تصل سرعتها إلى أكثر من (60 كم/س) مثيرة للأتربة والغبار.

وهطلت أمطار متوسطة على "الخرخير" بمنطقة نجران ( جنوب غرب) السعودية؛ نتيجة لتحول إعصار "مكونو" إلى منخفض مداري.

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مقطعًا مصورًا، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، يوثق لأمطار "الخرخير".

وكان مركز القيادة والسيطرة بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة ( جنوب غرب) المملكة حذر من هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد، تصحبها رياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، تشمل مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي، والمخواة، وقلوة تستمر حتى الـ 8 مساءً ( بتوقيت المملكة).

وجدد المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بالباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، في بيان له اليوم تحذيراته للمواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول، واتباع تعليمات وإرشادات السلامة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها لحالة الطقس غدًا الأحد، استمرار تأثير العاصفة المدارية بهطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.

وأشارت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، إلى تأثير العاصفة المدارية على الأجزاء الشرقية من منطقة نجران (الخرخير) والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (الربع الخالي).

وكانت سلطنة عمان قررت منح إجازة لجميع المؤسسات والهيئات بمحافظة ظفار، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، بسبب الأجواء المناخية الناتجة عن إعصار "مكونو".

وأوضحت وكالة الأنباء العمانية، اليوم السبت، أنه نظرًا للأنواء المناخية التي تعرضت لها محافظة ظفار، والتي من المتوقع أن تستمر تبعاتها خلال الأيام المقبلة، فقد تقرر أن تكون أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، إجازة رسمية بمحافظة ظفار.