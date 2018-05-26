الأرصاد السعودية تنصح السكان بالبقاء في منازلهم بسبب إعصار مكونو

نصحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، اليوم السبت، المواطنين والمقيمين بالبقاء بمنازلهم أو في الأماكن المرتفعة تزامنًا مع بداية تأثير الإعصار "مكونو" على المملكة.

ودعت هيئة الأرصاد ، في بيان لها اليوم" عموم المواطنين والمقيمين إلى التأهب استعدادًا للإخلاء بحسب توجيه السلطات المختصة، والتأكد من ملء سياراتهم بالوقود جيدًا، حتى يتمكنوا من التحرك بسهولة ودون أي معوقات".

وشددت الهيئة على" ضرورة الابتعاد عن المناطق المنبسطة تفاديًا لأمواج الأعاصير، وإحكام إغلاق النوافذ وسد الثقوب جيدًا، عبر الاستعانة بالفلين خلف النوافذ الكبيرة والمسطحات الزجاجية العريضة لتفادي الحوادث والأضرار الناتجة عن تحطم الزجاج".

وتقول الهيئة إن التنبيه بالإعصار "مكونو" الذي يتوقع خبراء الأرصاد استمراره حتى الثلاثاء المقبل، يقتضي الالتزام بإرشادات السلامة.