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مترو أنفاق كييف يستأنف العمل بعد إنذار كاذب بوجود قنابل

المصدر:
  • رويترز
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قالت الشركة المشغلة لمترو الأنفاق في العاصمة الأوكرانية كييف إنها أعادت تشغيل مترو الأنفاق في العاصمة الأوكرانية كييف اليوم السبت بعد أن تبين إن الإنذار بوجود قنابل كان إنذارا كاذبا.

وأضافت على صفحتها على فيسبوك "تم تفتيش المحطات وفتحها أمام الركاب. لم يتم العثور على أي مواد ناسفة".

وكانت الشرطة قالت في بيان في وقت سابق اليوم إن خمس محطات مترو أغلقت، معظمها في وسط العاصمة، بعد إنذار بوجود قنابل.

وتستضيف كييف المباراة النهائية في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم السبت بين فريقي ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني.

 

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