عُمان: وفاة وفقدان 5 أشخاص جراء إعصار مكونو

أعلنت اللجنة الوطنية للدفاع المدني العمانية اليوم السبت وفاة شخصين بالإضافة إلى ثلاثة مفقودين من الجنسية الآسيوية بسبب إعصار "مكونو" المداري الذي ضرب محافظة ظفار جنوبي سلطنة عمان.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية اليوم عن المقدم فيصل بن سالم الحجري مدير المكتب التنفيذي للجنة الوطنية للدفاع المدني قوله إن عمليات البحث مستمرة لمعرفة مصير المفقودين الثلاثة، مؤكدا أن اللجنة لم تتلق أي بلاغات أخرى بخصوص وفيات أو مفقودين حتى الآن.

وأوضح أن كمية المياه نتيجة الأمطار الغزيرة بالعديد من ولايات محافظة ظفار نتج عنها فيضان الأودية وامتلاء سدود الحماية في صحلنوت وشاخو ، مشيرا إلى أن الجهات المختصة تعمل حاليا على إعادة تأهيل بعض الطرق المتضررة بسبب الأودية الجارفة مثل طريق حاسك الشويمية حيث توجد طرق بديلة.

وأضاف أن هناك بعض الأضرار بطريق ميناء صلالة وجار العمل على إصلاحه خلال ساعتين، بالإضافة إلى بعض الأضرار بطريق مرباط سدح وجسر دربات القديم وطريق ريسوت المغسيل.

وأكد أن اللجنة الفرعية بمحافظة ظفار تعمل حاليا على تقييم الأضرار وإرسال الدعم إلى المحافظة موضحا أن الوضع مطمئن.

وتقرر أن تكون أيام الأحد والاثنين والثلاثاء إجازة رسمية لكافة وحدات الجهاز الإداري للدولة ولكافة شركات ومؤسسات ومنشآت القطاع الخاص العاملة بمحافظة ظفار، نظرا للأنواء المناخية التي تعرضت لها المحافظة والتي من المتوقع ان تستمر تبعاتها خلال الأيام القادمة.