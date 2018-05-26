إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في غزة

أصيب عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، في إطار الجمعة التاسعة من مسيرات العودة شرق قطاع غزة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن الإصابات تنوعت بين الرصاص الحي والمطاطي والاختناق بفعل قنابل الغاز المسيل للدموع. وبلغ عدد المصابين برصاص قوات الاحتلال، التي هاجمت المشاركين في مسيرات العودة الشعبية السلمية على حدود غزة، 109 مصابين، بينهم 4 أطفال و7 سيدات.

وبدأت المواجهات بعد أداء صلاة الجمعة في خيام العودة المقامة على بُعد مئات الأمتار من السياج الفاصل. وأطلقت الهيئة العليا لمسيرات العودة اسم (مستمرون رغم الحصار) على فعاليات أمس من احتجاجات مسيرات العودة. إلى ذلك تسببت طائرات ورقية تحمل قنابل حارقة أطلقها فلسطينيون من غزة إلى إسرائيل، في اندلاع حرائق في ثلاث نقاط قرب كيبوتز كيسوفيم على طول حدود غزة. وأدى أكثر من 200 ألف فلسطيني، أمس، صلاة الجمعة الثانية بشهر رمضان المبارك، في المسجد الأقصى رغم القيود الإسرائيلية.

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