بإسناد قواتنا.. المقاومة اليمنية تتقدم في التحيتا وزبيد

تقدمت المقاومة اليمنية، بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية، باتجاه مديريتي التحيتا وزبيد، وسط تهاوي دفاعات ميليشيا الحوثي.

كما نفذت، بإسناد إماراتي، قوات ألوية العمالقة والمقاومة الوطنية والتهامية عملية التفاف ناجحة، وقطعت الطريق الرابط بين مديريتي زبيد والجراحي بالساحل الغربي لليمن. كما حاصر الجيش الوطني اليمني الميليشيا في معقلها الرئيس بمركز مديرية باقم في محافظة صعدة.

وتمكنت قوات التحالف العربي من تصفية أقوى كتائب الميليشيا التي تدربت على أيدي خبراء من إيران و«حزب الله» في صعدة. وكشفت مصادر برلمانية عن فرار 10 أعضاء من مجلس النواب اليمني من قبضة الميليشيا في صنعاء إلى عدن، بينهم نائب رئيس مجلس النواب القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام ناصر باجيل الذي وصل إلى شبوة.

من جهة أخرى، أعلنت الحكومة اليمنية أرخبيل سقـطرى جنوبي اليمن محافظة منكوبة، من جراء الأضرار الكبيرة التـي خلّــفها إعصار مكونو، وتسبب في منع سفن الإغاثة الإماراتيــة من الوصول إلى سقطرى.

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