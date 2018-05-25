المقاومة تتقدم باتجاه التحيتا وزبيد وتقطع طريقاً استراتيجياً

تقدمت المقاومة اليمنية بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية باتجاه مديريتي التحيتا وزبيد، كما نفذت عملية التفاف ناجحة وقطعت الطريق الرابط بين مديريتي زبيد والجراحي.

تزامناً مع انهيار دفاعات ميليشيا الحوثي، وواصلت القوات المشتركة في الساحل الغربي تقدمها باتجاه مدينة زبيد التاريخية وميناء الحديدة وقتلت 36 من الحوثيين وسط فرار جماعي لقادة الميليشيا خوفاً من الوقوع في الأسر، بينما فرضت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية حصاراً على مركز مديرية باقم إلى الشمال من محافظة صعدة تمهيداً للسيطرة عليه بعد تحرير سلسلة جبال يفع الإستراتيجية.

فيما اصطاد تحالف دعم الشرعية أقوى قيادات ميليشيا الحوثي الإيرانية بعميلة نوعية قتل على اثرها 67 مسلحا.

وواصلت القوات المشتركة في الساحل الغربي تقدمها باتجاه مدينة زبيد التاريخية وميناء الحديدة وقتلت في جبهتي التحيتا والجراحي 36 من ميليشيا الحوثي الإيرانية وسط فرار جماعي لقادة الميليشيا خوفاً من الوقوع في الأسر.

وفر مسؤولون كبار في ميليشيا الحوثي، من مديريات الحديدة، بعد تضييق قوات المقاومة اليمنية الخناق عليهم، في إطار عملية عسكرية واسعة بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ان المقاومة اليمنية وبإسناد من القوات المسلحة الإماراتية تقدمت باتجاه مديريتي التحيتا وزبيد وسط تهاوي دفاعات ميليشيا الحوثي. وأضافت أن قوات ألوية العمالقة و المقاومة الوطنية والتهامية نفذت عملية التفاف ناجحة وقطعت الطريق الرابط بين مديريتي زبيد والجراحي بالساحل الغربي لليمن.

حصار باقم

وقالت مصدر ميدانية إن قوات الجيش الوطني تخوض معارك ضارية بعد استكمالها تحرير جبال يفع وتزحف باتجاه مركز مديرية باقم لتحريره من ميليشيا الحوثي.

وأوضح المصدر أن ميليشيا الحوثي باتت محاصرة في مركز مديرية باقم وتشهد صفوفها انهيارات متسارعة وفراراً للعشرات من مقاتليها تحت كثافة وضراوة نيران قوات الجيش الوطني وغارات مقاتلات التحالف الجوية.

تحرير جبال يفع

وأضافت المصادر أن قوات الشرعية استكملت تحرير سلسلة جبال يفع الاستراتيجية، تمهيداً للسيطرة على مديرية باقم. وأشارت إلى أن مقاتلات التحالف العربي نفذت سلسلة غارات استهدفت مواقع وتجمعات وأهدافاً أخرى للمتمردين في مديرية مٌنبه الحدودية بصعدة، كما شنت قوات التحالف قصفاً مدفعياً وصاروخياً على مواقع الحوثيين في مناطق متفرقة بمديرية رازح الحدودية بصعدة.

وقال مصدر ميداني إن المعارك بين قوات الجيش الوطني والعناصرالحوثية تركزت في مناطق المدفون وعيدة والمجاوحة.

وتمكنت قوات التحالف العربي من تصفية أقوى كتائب ميليشيا الحوثي، التي تمتلكها وتدربت على أيدي خبراء من إيران وحزب الله في محافظة صعدة، ولفتت المصادر إلى مقتل 67 مسلحاً غالبيتهم قياديون تلقوا تدريبات عسكرية على يد خبراء إيرانيين.

في الأثناء، صرح الناطق الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي أنه وفي تمام الساعة الواحدة وثمانية وخمسين دقيقة فجر أمس رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ بالستي من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من (محافظة صعدة) باتجاه مدينة جازان.

حيث تعمدت المليشيا استهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه وتدميره، ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصاروخ على الأحياء السكنية دون أن ينتج عن ذلك أية إصابات.

خطة

أكدت مصادر قبلية في المناطق المحيطة بصنعاء، أن خطة عسكرية يجري وضعها بالتنسيق مع قوات الجيش الوطني للتقدم بشكل مباشر إلى العاصمة اليمنية، بالتزامن مع وصول إمدادات عسكرية إلى جبهة نهم، في حين اتفقت قبائل نهم، وإقليم تهامة، وصعدة على تنفيذ أعمال عسكرية في وقت واحد لخلخلة دفاعات الميليشيات في صنعاء تمهيداً لتقدم الجيش الوطني.