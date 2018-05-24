سلطنة عمان تغلق مطار صلالة تحسباً لـ مكونو

قررت الهيئة العامة للطيران المدني في سلطنة عمان إغلاق مطار صلالة أمام حركة الطيران يوم غد الجمعة بدءًا من الساعة الثانية عشرة عند منتصف الليل ولمدة 24 ساعة قابلة للتمديد وفقا لتطورات الأجواء وذلك حرصا على سلامة الملاحة الجوية خلال تأثر محافظة ظفار بالإعصار المداري مكونو .

وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني ، في بيان لها اليوم الخميس بثته وكالة الأنباء العمانية ، أن قرار إغلاق المطار يأتي بعد متابعة تطورات الاعصار المداري مكونو الذي يتمركز حاليا في بحر العرب جنوب شرق محافظة ظفار وبناء على توقعات المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة التابع للهيئة بتقدم الاعصار نحو سواحل محافظة ظفار ضمن المجال الجوي العماني القطاع الجوي الجنوبي وتأثيره المباشر على محافظة ظفار بدءا من يوم غد الجمعة وحتى بعد غد السبت .

وأوضحت الهيئة أنها تتعامل مع خطوط الملاحة الجوية الدولية في المجال الجوي العماني المتأثرة بحركة الإعصار بتحويل مساراتها الى مسارات بديلة وفق تطورات الحالة .

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني أنها تتابع تطورات الاعصار وتعمل جاهدة على إعادة فتح مطار صلالة أمام حركة الطيران وعودة انسيابية حركة الملاحة الجوية في مساراتها الطبيعية فور زوال المخاطر على سلامة الطيران .