بالفيديو.. سقطرى محافظة منكوبة بسبب الإعصار "ماكونو"

أعلنت اللجنة العليا للإغاثة في اليمن، اليوم الخميس، أرخبيل سقطرى، محافظة منكوبة جراء ما تسبب به إعصار ""ماكونو" "المداري.

وقال عبد الرقيب فتح، وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "لجنة الإغاثة تعلن محافظة سقطرى محافظة منكوبة بسبب ما تسبب به إعصار ماكونو من أضرار في كل المرافق".

وطالبت اللجنة، منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالشؤون الإنسانية والكوارث بإعداد خطط للتدخل السريع لإنقاذ تلك المحافظة.

كما طالبت بإعداد خطط طوارئ لبقية المحافظات

وفي وقت سابق، أكد وزير الثروة السمكية في اليمن، فهد كفاين فقدان 17 شخصا نتيجة غرق سفينتين جراء الإعصار الذي ضرب سقطرى، وانجراف ثلاث سيارات نتيحة السيول الذي تسبب بها الإعصار.

وأفاد بأنه تم اجلاء أكثر من 200 أسرة حتى الآن من المناطق المعرضة للإعصار في سقطرى إلى مناطق آمنة.

وفي السياق نفسه، دعت السلطة المحلية بمحافظة المهرة، جنوب شرق اليمن، جميع المواطنين في المناطق الساحلية والقريبة من الشواطئ ، إلى الذهاب إلى الأماكن المخصصة للإيواء من قبل غرفة عمليات الطوارئ في المحافظة، تحسباً للإعصار.