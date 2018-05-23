أنغولا تعفي مسؤولين بارزين لحضورهما مراسم افتتاح سفارة أميركا في القدس

أعفت وزارة الخارجية في أنغولا دبلوماسيين رفيعي المستوى من منصبيهما بسب حضور أحدهما مراسم افتتاح السفارة الأمريكية في مدينة القدس، وقالت إن ذلك أضر بسمعة الدولة.

وأقال وزير خارجية أنغولا، مانويل أغوستو، كبير المستشارين والشخصية الثانية في سفارة لواندا بتل أبيب، جوان ديوغو فورتوناتو، لحضوره مراسم افتتاح السفارة الأميركية في القدس، ومدير قسم إفريقيا والشرق الأوسط والمنظمات الإقليمية في وزارة الخارجية، جواكيم دو إسبيريتو سانتو، الذي فوض فورتوناتو بذلك.

وشدد الوزير، حسب وسائل الإعلام الرسمية، على أن هذين المسؤولين خالفا معايير اتخاذ القرارات في الوزارة، مضيفا أن حضور ممثل أنغولا مراسم افتتاح السفارة الأميركية في القدس "أضر بحسن صورة وصيت البلاد في نظر الدول التي ترتبط بعلاقات دبلوماسية تاريخية مع أنغولا".

وكان الدبلوماسي من أنغولا بين ممثلي 12 دولة إفريقية (من أصل 33 أجنبية) حضروا الفعالية، بينما رفض معظم البلدان الـ86 المدعوة المشاركة في المراسم معتبرين نقل السفارة الأميركية إلى القدس مخالفا للقانون الدولي.