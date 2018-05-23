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اعتقالات وإصابات في الضفة وطائرات الاحتلال تقصف غزة

المصدر:
  • وام
التاريخ:

أرشيفية

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم شابين فلسطينيين من مدينة نابلس وأصيب شابان آخران في مواجهات اندلعت فجر اليوم في حي المخفية ومنطقة رأس العين .

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابين في منطقة المخفيه في مدينة نابلس بعد محاصرة بناية يقطنها طلبة من جامعة النجاح .. فيما تم اقتحام حي رأس العين الذي شهد مواجهات عنيفة .

واستهدف الشبان آليات الاحتلال بالزجاجات الحارقة خلال اقتحامها بلدة عزون شرق قلقيلية.

من جهة أخرى استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم موقع الشرطة البحرية في ميناء غزة البحري بصاروخين دون الإبلاغ عن وقوع إصابات كما قصفت موقعا لكتائب القسام قرب المقبرة الشرقية شمال القطاع.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاستطلاع استهدفت بصاروخين على الأقل قاربين في ميناء غزة البحري غرب مدينة غزة دون وقوع أي إصابات.. فيما أكد شهود عيان أن القصف استهدف قاربين داخل حوض الميناء معدين لكسر الحصار على غزة.

 

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