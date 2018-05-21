باراغواي تفتح سفارتها في القدس

افتتحت باراغواي سفارتها في القدس، اليوم، لتصبح ثاني دولة تقتدي بالولايات المتحدة الأميركية.

وجرى افتتاج السفارة في مجمع حي المالحة في مدينة القدس المحتلة، وحضر المراسم رئيس باراغواي هوراسيو كارتيس، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو.

وكان وزير خارجية باراغواي إيلاديو لويساغو، أعلن الجمعة الماضية، أنه "تم اتخاذ قرار نقل السفارة بشكل مستقل دون التأثر بموقف أي دولة أخرى".

وبذلك تصبح باراغواي ثاني دولة في أميركا اللاتينية بعد غواتيمالا، تحذو حذو الولايات المتحدة التي نقلت سفارتها إلى القدس.

وكانت الولايات المتحدة افتتحت سفارتها في القدس يوم الاثنين الماضي بصورة رسمية، وفي اليوم ذاته وقعت مواجهات ضخمة على الحدود بين اسرائيل وقطاع غزة، واستمرت احتجاجات الفلسطينيين يوم الثلاثاء بصورة أقل حدة.

وتقول وزارة الصحة في قطاع غزة إن 65 فلسطينياً قتلوا على يد قوات الاحتلال وجرح حوالي 3000 شخص.