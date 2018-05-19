الإمارات تطالب بتدخل دولي لحماية الفلسطينيين

أعلنت دولة الإمارات عن استعدادها التام للعمل في الإطار العربي بغية الخروج بتحرك دبلوماسي عربي حازم وفاعل لطلب تدخل دولي عاجل لتوفير حماية دولية للفلسطينيين وإبراز التداعيات السلبية للقرار الأميركي على مستقبل القضية الفلسطينية في المنظمات الدولية كافة فضلاً عن تداعياته على الأمن والاستقرار ليس فقط في الشرق الأوسط بل على العالم أجمع.

وأكدت في كلمة ألقاها المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف عبيد سالم الزعابي في إطار أعمال الدورة الاستثنائية 28 لمجلس حقوق الإنسان، أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لا يجب أن تبقى في مأمن من المحاسبة على ما ترتكبه من جرائم في حق الشعب الفلسطيني وهو أمر مخالف للقواعد كافة التي وضع أسسها القانون الدولي في مجالي المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.

إلى ذلك، تبنى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أمس قراراً يدعو إلى إرسال فريق دولي متخصص في جرائم الحرب للتحقيق في أحداث غزة، ودعا القرار الذي جاء بتأييد 29 صوتاً ومعارضة اثنين وامتناع 14 عن التصويت، إلى إرسال لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات وحالات سوء المعاملة المفترضة في إطار الهجمات العسكرية التي نفذت خلال التظاهرات المدنية الكبرى التي بدأت 30 مارس الماضي في غزة.

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