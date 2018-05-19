الإمارات تجدّد التزامها بدعم الشعب الفلسطيني في قمة «التعاون الإسلامي»

شاركت دولة الإمارات في مؤتمر القمة الإسلامي الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي بخصوص التطورات الأخيرة في فلسطين والتي انعقدت أمس في اسطنبول وجددت موقفها الثابت والمستمر تجاه القضية الفلسطينية

وترأس وفد الدولة معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة وضم يعقوب الحوسني مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المنظمات الدولية وخليفة شاهين المرر سفير الدولة في انقرة وخليفة المرزوقي قنصل عام الدولة في اسطنبول.

وألقت الشامسي كلمة الدولة التي أكدت فيها أن الإمارات تدين بشدة التصعيد الإسرائيلي الذي تشهده غزة والذي أدى إلى سقوط العشرات من الفلسطينيين في مظاهرات سلمية برصاص قوات الاحتلال وذلك في اليوم الذي افتتحت فيه السفارة الأميركية رسمياً في القدس المحتلة واستنكارها الشديد لاستخدام قوات الاحتلال القوة المفرطة ضد المدنيين العزل الذين يمارسون حقهم في التظاهر والمطالبة بحقوق مشروعة محذرة من التبعات السلبية لمثل هذا التصعيد الخطير.

وأضافت أن الإمارات تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه وقف العنف وحماية الشعب الفلسطيني الشقيق وتجدد موقفها الثابت والمستمر تجاه القضية الفلسطينية ودعمها للأشقاء الفلسطينيين في استعادة حقوقهم المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

واكدت التزام الامارات بدعم الشعب الفلسطيني في مختلف القطاعات.وأكدت مواصلة دولة الإمارات دعمها للجهود الدولية لتمكين الشعب الفلسطيني من إنشاء دولته على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية والتأكيد على بطلان القرار الأميركي بنقل السفارة الأميركية إليها لمخالفته لكافة قرارات الشرعية الدولية التي سبق لأميركا ذاتها المشاركة في إصدارها بالاضافة الى ضرورة بذل الجهود تجاه وقف العنف ضد الأشقاء الفلسطينيين واتخاذ الإجراءات العاجلة لحماية الشعب الفلسطيني.

وفي ختام القمة تم اعتماد مشروع البيان الختامي الصادر عن القمة الاسلامية الاستثنائية السابعة ردا على التطورات الخطيرة في فلسطين والذي تضمن الاشادة بدور الكويت في تقديمها لمشروع قرار بشأن تأمين حماية دولية للفلسطينيين لمجلس الامن.

وطالب البيان باسم جميع الدول الاعضاء في المنظمة على ادانة القرار الاميركي بنقل السفارة الاميركية الى القدس مما من شأنه تهديدا لعمليات السلام. وأكد البيان اهمية اجراء تحقيق دولي في جرائم اسرائيل تجاه الفلسطينيين العزل.. كما دعا المجتمع الدولي لا سيما مجلس الامن الى الوفاء بالتزاماته الدولية في الدفاع عن القانون والنظام الدوليين فيما يتعلق بفلسطين.

وأكدت المنظمة أن فشل مجلس الأمن في ردع إسرائيل يعد عاراً. وشهدت إسطنبول أمس اجتماع مجلس وزراء خارجية التعاون الإسلامي التحضيري للقمة الإسلامية، حول التطورات الخطيرة في فلسطين، لا سيما في غزة، والقدس.

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي د. يوسف بن أحمد العثيمين، دعم الأمانة العامة للمنظمة إجراء تحقيق مستقل في استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتعمد للمدنيين العزل.إلى ذلك،أصيب 56 فلسطينيا بجروح وحالات اختناق أمس في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على أطراف غزة.