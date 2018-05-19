الجيش الليبي يعزز تقدمه إلى وسط درنة

عزز الجيش الليبي من تقدمه داخل مدينة درنة بعد سيطرته بالكامل على ما لا يقل عن 420 كيلومتراً من محاور القتال المحيطة بالمدينة في وقت نفذ الطيران الحربي الليبي قصفاً مركزاً على تجمعات الإرهابيين داخل المدينة، وقالت مصادر عسكرية إن تحرير المدينة من الإرهابيين بات مسألة وقت وتكتيك ليس إلا، وتم قتل 3 إرهابيين في المدينة.

وأكد آمر غرفة عمليات عمر المختار التابعة للقوات المسلحة، اللواء سالم الرفادي، أن الجيش الليبي سيطر على مصنعي الدقيق والمكرونة، ولا يوجد أمامه إلا المشتل الذي يتمركز به مقاتلو مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها وهم محاصرون من قبل وحدات الجيش، وعقبة درنة.

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