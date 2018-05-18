بإسناد قواتنا.. المقاومة اليمنية تحرر مواقع استراتيجية في الحديدة

بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية، تمكنت المقاومة الشعبية، بقيادة العميد طارق صالح، من تحرير مواقع استراتيجية في محافظة الحديدة، في وقت تمكنت قوات الجيش اليمني، بإسناد من التحالف العربي، من تحرير مواقع استراتيجية جديدة في معارك مديرية برط بمحافظة الجوف، أسفرت عن مقتل 15 حوثياً.



فيما قصفت بوارج قوات تحالف دعم الشرعية مواقع للميليشيا الحوثية في منطقة العرج. إنسانياً، وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس، 700 سلة غذائية على النازحين من محافظتي الحديدة وتعز في أبين . كما وزعت مساعدات إغاثية عاجلة للأسر المحتاجة بمديرية الضليعة.

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