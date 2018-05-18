بإسناد إماراتي.. المقاومة تحرر مواقع استراتيجية في الحديدة

سيطرت المقاومة اليمنية، بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية، على مواقع استراتيجية في مديرية "التحيتا" التابعة لمحافظة الحديدة.فيما اكتسبت معركة تحرير محافظة الحديدة زخماً جديداً أمس بدخول بوارج التحالف على خط المعركة ضد ميليشيا الحوثي الإيرانية حيث قصفت مواقع حيوية للميليشيا تزامنا مع استمرار الهجوم البري.

وكذلك التغطية الجوية من مقاتلات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، فيما تعهد قائد المقاومة الوطنية العميد طارق صالح بتحرير كل مدن وقرى اليمن من إرهاب ميليشيا الحوثي.

وقال موقع "2 ديسمبر" الناطق بلسان المقاومة الوطنية، إنه تمت السيطرة على مواقع استراتيجية مطلة على "قرية السقف" جنوبي مديرية "التحيتا" التابعة لمحافظة الحديدة.وأشار الموقع إلى أن قوات المقاومة الوطنية، بقيادة العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، سيطرت أيضا على المناطق المجاورة لقرية "السقف"، في المديرية ذاتها.

وتعيش المليشيا الحوثية الإيرانية حالة ارتباك غير مسبوقة في محافظة الحديدة، في أعقاب نجاح عملية "الرعد الأحمر"، التي نفذتها القوات الإماراتية على أهداف عسكرية للانقلابيين في مديرية "الفازة" التابعة للحديدة. وأكدت مصادر خاصة أن مسؤولين بارزين في مليشيا الحوثي.

وعلى رأسهم مدير أمن مديرية الجراحي جبران القديمي، ومدير أمن مديرية التحيتا فتح الشرفي، فروا من مواقعهم، مع تقدم قوات المقاومة الوطنية بقيادة العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، والمقاومة التهامية وألوية العمالقة.

وقصفت بوارج قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن مواقع للميليشيا الحوثية في منطقة العرج بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر. وذكرت مصادر عسكرية أن بوارج حربية تابعة للتحالف أطلقت ثمانية صواريخ على أهداف ذات أهمية استراتيجية، وسمع دوي انفجارات هائلة في المنطقة جراء ذلك.

إلى ذلك، أفادت مصادر أمنية بمحافظة الحديدة بفرار مشرفين وقياديين عينتهم ميليشيا الحوثي الايرانية بمناصب أمنية في عدد من مديريات المحافظة. ووفقا لهذه المصادر فإن الميليشيا الإيرانية نصّبت المقدم هاني الأشول مديراً لأمن مديرية الجراحي في محافظة الحديدة غربي اليمن بعد فرار المدير السابق العقيد جبران القديمي خوفاً على حياته.

وجاء تعيين الأشول بعد يوم واحد فقط من هروب مدير أمن مديرية التحيتا العقيد فتح الشرفي مع عدد من الضباط والأفراد الموالين للميليشيا من إدارة أمن المديرية، على إثر تقدم القوات المشتركة في جبهة الساحل الغربي

تعهد بالتحرير

في غضون ذلك، تعهد العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، قائد المقاومة الوطنية، بتطهير كل مدن وقرى اليمن من إرهاب ميليشيا الحوثي الانقلابية.



وفي برقية بمناسبة حلول شهر رمضان، نشرها على حسابه في «تويتر»، هنأ قائد المقاومة الوطنية التي تخوض معارك في الساحل الغربي، المناطق التي تطهرت بالنصر من الانقلابيين. وقال: «رمضان شهر الجهاد تهانينا به لكل مدينة وقرية تطهرت من صلف الحوثي.. ووعدنا لكل قرية ومدينة لا تزال تنتظر». وأشار العميد طارق صالح إلى أن زبيد، من أبرز مدن محافظة الحديدة التاريخية، شكّلت مدينة التسامح الديني والتعدد المذهبي، وكانت شاهدة على يمن يرفض جماعات الإكراه الديني والفساد الدنيوي.

وتخوض قوات المقاومة الوطنية، برفقة المقاومة التهامية وألوية العمالقة، وبإسناد من القوات المسلحة الإماراتية المنضوية في إطار التحالف العربي، معارك عنيفة لتحرير محافظة الحديدة من الانقلابيين.

وتشهد جبهات شمال لحج وتعز وجنوبي الحديدة وميدي بمحافظة حجة وصعدة ونهم شرقي صنعاء والجوف وصرواح بمأرب، معارك عنيفة تمكّنت من خلالها قوات للشرعية، بدعم من التحالف، من السيطرة على مناطق ومرتفعات جديدة وتكبيد الحوثيين خسائر فادحة.

وشنت قوات المقاومة الوطنية اليمنية والمقاومة التهامية وألوية العمالقة مدعومة بدعم من القوات المسلحة الإماراتية، هجوما مباغتا على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي الإيرانية بالساحل الغربي أسفرت عن قطع الإمدادات على مواقع الحوثيين في معركة عسكرية واسعة وحاسمة لتطهير ما تبقى من مديريات ومحافظات الساحل من قبضة الميليشيا وسط استعدادات مكثفة لأفراد المقاومة الوطنية بتوسيع محاور القتال مع ميليشيا الحوثي الإيرانية في مناطق أخرى بالساحل الغربي وذلك بعد الانتصارات الكبيرة التي حققتها في مختلف جبهات القتال.

قصف قرية

في المقابل، قصفت ميليشيا الحوثي قرية دكيم في محافظة لحج جنوب البلاد بصاروخ بالستي تسبب بمقتل احد المدنيين حين سقط الصاروخ على سيارته التي تحمل الأغنام كما أصيب اخر.

وقالت مصادر محلية إن الصاروخ الباليستي سقط في قرية الدكيم القريبة من منطقة العند بمحافظة لحج ما أدى إلى مقتل مواطن يدعى عبود الخوربي فيما أُصيب شخص آخر كان بداخل سيارته. وأشارت المصادر إلى أن الصاروخ سقط ما بين القرية والطريق الرئيسي وتزامن سقوطه مع مرور سيارة تقل مواطنين ومواشٍ.

معارك الجوف



في الجوف، قال مصدر عسكري ميداني إن قوات الجيش الوطني حققت انتصارات ساحقة، بمديرية برط العنان شمال غرب المحافظة. وذكر المصدر لـ«مركز الجوف الإعلامي» أن الجيش الوطني تمكن من تطهير مواقع هامة بجبال الظهرة بمديرية برط العنان وسط انهيارات وهروب جماعي لعناصر ميليشيا الحوثي.

عبوات

عثرت ألوية العمالقة بالجيش اليمني على معمل عبوات للميليشيا الحوثية في مدرسة الهندول في موزع غربي تعز. كما باشرت الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش عملها في انتزاع الألغام والعبوات التي خلفها الحوثيون قبل أن يلوذوا بالفرار.













