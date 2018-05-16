الجيش الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا في الضفة الغربية

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي أنه اعتقل 15 فلسطينيا خلال عمليات مداهمة وتفتيش في الضفة الغربية فجر اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة "معا" الفلسطينية للأنباء أن "جيش الاحتلال زعم أن قواته عثرت على أسلحة وصادرت أموالا خلال عمليات بحث في بيت ساحور وبيت فجار ببيت لحم".

وأضافت :"وفي مخيم الفوار قالت قوات الاحتلال إنها تعرضت لإلقاء قنبلة يدوية خلال مواجهات في المخيم بقضاء الخليل دون إصابات."

ونقلت "معا" عن نادي الأسير الفلسطيني أن "جيش الاحتلال اعتقل خلال شهر أبريل 551 فلسطينيا من بينهم 124 طفلاً، و9 من النساء".