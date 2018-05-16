آخر الأخبار

الجيش الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا في الضفة الغربية

المصدر:
  • د ب أ
التاريخ:
طباعة Email

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي أنه اعتقل 15 فلسطينيا خلال عمليات مداهمة وتفتيش في الضفة الغربية فجر اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة "معا" الفلسطينية للأنباء أن "جيش الاحتلال زعم أن قواته عثرت على أسلحة وصادرت أموالا خلال عمليات بحث في بيت ساحور وبيت فجار ببيت لحم".

وأضافت :"وفي مخيم الفوار قالت قوات الاحتلال إنها تعرضت لإلقاء قنبلة يدوية خلال مواجهات في المخيم بقضاء الخليل دون إصابات."

ونقلت "معا" عن نادي الأسير الفلسطيني أن "جيش الاحتلال اعتقل خلال شهر أبريل 551 فلسطينيا من بينهم 124 طفلاً، و9 من النساء".

كلمات دالة:
طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon