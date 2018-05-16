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محمود عباس يستدعي المبعوث الفلسطيني في واشنطن

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:
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 قال صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين إن الرئيس محمود عباس استدعى المبعوث الفلسطيني في واشنطن الثلاثاء.

وذكر عريقات أن رئيس مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن حسام زملط في طريق عودته إلى الأراضي الفلسطينية.

وقال بيان لوزارة الخارجية نشرته وكالة الأنباء الرسمية (وفا) إن القرار جاء "بعد نقل سفارة الولايات المتحدة الأميركية من تل أبيب إلى القدس".

وفتحت الولايات المتحدة سفارتها في القدس أمس الاثنين في حفل حضرته ايفانكا ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجها جاريد كوشنر. وكان ترامب اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر كانون الأول وتعهد بنقل السفارة الأميركية إلى هناك.

وأثار القراران بشأن القدس غضب الفلسطينيين الذين يقولون إن الولايات المتحدة لم تعد وسيطا نزيها في عملية السلام.

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