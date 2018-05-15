السعودية تؤكد رفضها نقل السفارة الأميركية للقدس

أكد مجلس الوزراء السعودي، اليوم، رفض المملكة نقل السفارة الأميركية من تل أبيب للقدس.

وأعرب مجلس الوزراء عن "إدانة المملكة لاستهداف المدنيين الفلسطينيين العزل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي"، مشدداً على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه وقف العنف وحماية الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكد على أن هذه الخطوة "تمثل انحيازاً كبيراً ضد حقوق الشعب الفلسطيني التي كفلتها القرارات الدولية، وأن حكومة المملكة سبق وأن حذرت من العواقب الخطيرة لمثل هذه الخطوة غير المبررة، لما تشكله من استفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم".