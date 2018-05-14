الجامعة العربية تعقد اجتماعاً طارئاً الأربعاء المقبل

نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، اليوم الاثنين عن مصدر دبلوماسي عربي قوله، إن الجامعة العربية قررت عقد اجتماع غير عادي يوم الأربعاء المقبل على مستوى المندوبين الدائمين لبحث القرار "غير القانوني" لنقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس.

وتفتتح الولايات المتحدة الأميركية رسمياً اليوم سفارتها الجديدة في القدس.

وأضافت الوكالة، أن الاجتماع جاء بناء على طلب مندوب فلسطين وبالتشاور مع مندوب المملكة العربية السعودية التي تتولى رئاسة المجلس حالياً.

وثار غضب الفلسطينيين من تغيير الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السياسة التي التزمت بها الإدارات السابقة والتي كانت تربط بقاء السفارة الأميركية في تل أبيب بإحراز تقدم في جهود السلام.