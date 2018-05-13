بإسناد إماراتي.. تحرير غرب تعز بالكامل

تمكنت المقاومة اليمنية من تحرير مديرية الوازعية بالكامل، بإسناد من القوات الإماراتية ضمن عملية عسكرية واسعة كبدت ميليشيا الحوثي الإيرانية خسائر فادحة ليتم بذلك تحرير غرب تعز بالكامل.

ووفق مصادر عسكرية تحدثت إليها «البيان» فإن المعارك باتت تتركز في خدير، وبتحريرها تنتقل المعركة إلى شمال وشرق تعز على حدود إب. كما تم تحرير منطقتي حوران وقانية بين مأرب والبيضاء بالكامل.

وتمكنت المقاومة التهامية مسنودة بالقوات الإماراتية وطيران التحالف من تحرير بلدة الحيمة في الحديدة. وخرجت مسيرات شعبية في عدة محافظات نددت بالحملة الإخوانية التي تستهدف التواجد الإماراتي في المحافظات المحررة.

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