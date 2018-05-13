المحافظات المحررة تنتفض دعماً للإمارات

تتواصل في المحافظات المحررة المسيرات الرافضة للإساءة للدور الإماراتي من قبل وسائل إعلام وشخصيات تتبع تنظيم الإخوان من يحركهم.

وخرجت صباح أمس مسيرات في محافظة الضالع وشبوة والمهرة ولحج وأبين، المسيرات رفعت أعلام وصور رموز دولة الإمارات، ونددت بالحملة الإعلامية التي تستهدف التواجد الإماراتي في المحافظات المحررة.

وشهدت مدينة الضالع مسيرة حاشدة، جابت شوارع المدينة وخرجت ببيان استنكرت الحملات التي وصفتها الفعاليات المشاركة بالإخوانية الممولة التي تهدف إلى تعطيل عمل التحالف العربي في اليمن.

مسيرة حاشدة

وفي محافظة المهرة خرجت مسيرة جماهيرية حاشدة، استنكرت ما تمارسه بعض الأطراف وسعيها إلى إيجاد معارك جانبية تشغل الجميع عن الهدف الرئيسي وهو القضاء على الانقلاب ودحر ميليشيا إيران.

محافظة أبين خرجت فيها مسيرة حاشد مساء أول من أمس، استنكرت انتهازية الإخوان وسعيهم إلى تشتيت جهود التحالف لا سيما في وقت تتحقق الانتصارات المتلاحقة في جبهات الساحل الغربي. مدينة ردفان محافظة لحج هي الأخرى شهدت تظاهرة حاشدة نددت بمساعي جر الشعب اليمني إلى معارك جانبية، من أجل التهرب من الالتزامات المحقة للشعب اليمني في توفير الخدمات للمواطنين.

إدانة الحملات

وخرجت في محافظة شبوة مسيرة حاشدة شارك فيها المئات من أبناء المحافظة ومن مختلف المديريات، وفي المسيرة ألقى الشيخ علي محسن السليماني كلمة أدان فيها وبشدة الحملات الممنهجة والمسعورة التي تستهدف الأشقاء في الإمارات العربية المتحدة والهجمة الممولة والشرسة من جهات مشبوهة وتيارات وأحزاب لا تريد الخير للجنوب ودول التحالف.

وأضاف بهذا الصدد: نقول لهؤلاء الناعقين بالزور والبهتان لن تستطيعوا نزع حب الإمارات قيادة وشعباً من أفئدتنا. بفضل من الله أولاً ثم الإمارات، واجه شعبنا وفي شبوة خصوصا كل العصابات الإرهابية، واستتب الوضع الأمني بصمود أبطال قوات النخبة الشبوانية لتصل كل مديريات المحافظة ليعم الأمن والاستقرار هذه المديريات، وها هو الهلال الأحمر الإماراتي يبذل جهدا جبارا للتخفيف من آلام المواطنين ويساعد على تطبيع الحياة للخروج من الأزمات التي تفتعلها تلك الجهات التي لا تفكر إلا بمصالحها الحزبية.