استقالة مسؤول عمليات التفتيش بالأمم المتحدة فجأة

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الجمعة، أن مسؤول عمليات التفتيش بالوكالة التابعة للأمم المتحدة قد قدم استقالته فجأة، دون أن تذكر سببا.

يأتي رحيل تيرو فارخورانتا في وقت حساس، حيث جاء بعد 3 أيام من إعلان واشنطن انسحابها من اتفاق إيران النووي، فيما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت طهران ستواصل الالتزام به.

وكان الفنلندي فارخورانتا نائبا للمدير العام للوكالة، ورئيسا لإدارة الضمانات التابعة لها، والمسؤولة عن التحقق من التزام الدول بمعاهدة منع الانتشار النووي، منذ أكتوبر 2013.

وذكرت الوكالة التي تتخذ من فيينا مقرا لها أن رئيس فريق الإدارة المعني بالملف الإيراني سيكون قائما بأعمال فارخورانتا.

وقال متحدث باسم وكالة الطاقة الذرية "استقال السيد تيروفارخورانتا على أن يسري ذلك من 11 مايو 2018".

ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث قوله "سوف يستمر تنفيذ أنشطة الضمانات بطريقة احترافية للغاية".