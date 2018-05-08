الامارات تؤيد قرار الرئيس الأميركي الانسحاب من الاتفاق النووي مع ايران

أعلنت دولة الامارات تأييدها قرار الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية الانسحاب من الاتفاق النووي مع ايران للأسباب التي أوردها في كلمته الليلة والتي لا تضمن عدم حصول ايران على السلاح النووي في المستقبل ، ورحبت باستراتيجيته في هذا الخصوص .

ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي - في بيان اليوم - المجتمع الدولي والدول المشاركة في الاتفاق النووي الى الاستجابة لموقف الرئيس ترامب لاخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وذلك من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار الدولي.