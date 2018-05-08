24 يونيو يوم تاريخي للمرأة في السعودية

أعلن مدير الإدارة العامة للمرور في السعودية اللواء محمد بن عبد الله البسامي في بيان الثلاثاء، أنه سيُسمح للنساء بقيادة السيارات ابتداء من 24 يونيو المقبل.

ونقل بيان للحكومة عن البسامي تأكيده استكمال تهيئة جميع المتطلبات المتعلقة بقيادة المرأة للمركبات في المملكة.

وقال البسامي إنه سيسمح للنساء من سن 18 وما فوق التقدم بطلب للحصول على رخصة قيادة، إضافة إلى تهيئة عدد من المواقع في مختلف مناطق المملكة لاستقبال حاملات رخص القيادة الأجنبية الراغبات في استبدال رخصهن برخص قيادة سعودية.

وتم تأسيس مدارس لتعليم قيادة السيارات خاصة بالنساء في 5 مدن في أنحاء المملكة حيث بين المُدرسات سعوديات حصلن على رخصهن في الخارج.

وتمكين النساء من قيادة السيارات سيمنحهن القدرة على التحرك والانضمام إلى القوة العاملة في البلاد، بعد أن كن يعتمدن على الرجال في تنقلاتهن.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد أصدر في 26 سبتمبر أمرا ملكيا سمح للمرة الأولى بإعطاء رخص للنساء لقيادة السيارات.