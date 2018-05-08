السعودية: يجب توحيد الجهود لمواجهة تدخلات إيران

أكد مجلس الوزراء السعودي "الثلاثاء" على ضرورة توحيد الجهود والمواقف لمواجهة تدخلات إيران في شؤون الدول العربية.

كما أكد في الوقت نفسه الوقوف مع المغرب، بما في ذلك في قطع العلاقات مع إيران.

وقال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام السعودي بالنيابة عصام بن سعد بن سعيد، عقب الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء، إن المجلس "عبّر عن إدانة المملكة للتدخلات الإيرانية في شؤون المغرب الشقيق، عبر أداتها ميليشيا حزب الله الإرهابية التي تدرب عناصر ما تسمى جماعة "البوليساريو" بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المغرب".

وأكد وقوف السعودية مع مملكة المغرب وتأييدها في كل ما يضمن أمنها واستقرارها، بما في ذلك قرارها قطع علاقاتها بإيران.

و كانت المملكة المغربية أعلنت مطلع الشهر الجاري قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، واستدعاء السفير المغربي في طهران، مع مطالبة المبعوث الإيراني بمغادرة الرباط.