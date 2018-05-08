مصريون وأردنيون قاتلوا حيث السفارة الأميركية بالقدس

في الصراع على فلسطين، نشب قتال منذ 70 سنة، خاضه جنود مصريون وأردنيون من "الجيش العربي" ذلك الوقت، ضد عناصر من ميليشيات إسرائيلية عدة، للسيطرة على منطقة استراتيجية ترتفع في الضاحية الجنوبية من القدس 800 متر عن سطح البحر، ومنها يمكن رؤية حتى البحر الميت البعيد 35 كيلومترا.

القتال كان شرسا ومريرا في 15 مايو 1948 بين الفريقين، في منطقة Arnona التي نشأ فيها حي زمن الانتداب البريطاني، أطلقوا عليه في 1931 الاسم نفسه، وأصبح مع الوقت تجاريا وسكنيا من الأرقى في المدينة المحتلة، وفقا لمعلومات أرشيفية قرأتها "العربية.نت" بسيرة المنطقة التي أصبحت السيطرة عليها في 1967 لإسرائيل بعد احتلالها المستمر للآن.

نهر أردني أعطى المنطقة اسمها

بعدها لم يعد اسم "أرنونا" متداولا إلا حين تقرر نقل السفارة الأميركية إليه من تل أبيب في 14 مايو الجاري، وأمس الاثنين شهد سكانه عمالا يقومون بتثبيت لوحات مرور تشير باللغات العبرية والعربية والإنجليزية إلى شارع "أرغون" حيث مقر السفارة هو نفسه مبنى القنصلية الأميركية.

واسم "أرنونا" عبري، معناه "الزئير" واستمده الحي من نهر كان فرع منه يمر في المنطقة، إلا أن "دائرة المعارف الكتابية المسيحية" تشرح في موقعها الذي اطلعت "العربية.نت" على محتوياته، بأن اسم النهر هو "وادي الموجب" وهو في الأردن، وأن مجموعة أودية في الأردن اسمها "أرنون" أيضا.

أشار التحقيق أيضا، إلى أن المجمّع الشبيه بالحصن الذي ستتخذه السفارة الأميركية مقرا إلى حين العثور على مبنى دائم لها، يقع بين القدس الغربية المحتلة والقدس الشرقية، وأنّ الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل يطرح تساؤلات بشأن أجزاء المدينة التي تعتبرها واشنطن عاصمة لدولة احتلال.

متنازع عليها منزوعة السلاح

والمنطقة متنازع عليها "حقوقيا" على حد ما يمكن استنتاجه من تحقيق نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية في فبراير الماضي، وقالت فيه إنها منزوعة السلاح أيضا "لذلك فهي أرض محتلة، وأي وضعية دائمة للمنطقة يجب أن تكون جزءاً من مفاوضات الوضع النهائي" طبقا لما قاله أشرف الخطيب، من دائرة شؤون والمفاوضات بمنظمة التحرير الفلسطينية، للصحيفة.