ترامب لن يحضر افتتاح السفارة الأميركية في القدس

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لن يتوجه إلى القدس في افتتاح السفارة الأميركية هناك.

وأوضح البيت الأبيض اليوم الاثنين أن الوفد الأميركي المسافر للاحتفالات المقررة في الرابع عشر من مايو الجاري، سيكون برئاسة جون ساليفان، نائب وزير الخارجية الأميركي، ومن بين الشخصيات المنتظر أن يضمها الوفد، إيفانكا ابنة الرئيس وزوجها جيرد كوشنر ووزير الخزانة ستيفن مناشين.

يشار إلى أن ترامب كان قد أعلن في تصريحات سابقة أن مشاركته في مراسم افتتاح السفارة الأميركية في القدس، غير مستبعدة.

يذكر أن خطوة نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس وما يرتبط به من اعتراف أميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل، كانت الخطوة الأكثر إثارة للجدل من جانب الحكومة الأميركية في عهد ترامب.

ووصفت اسرائيل القرار أنه جيد ورأت فيه اعترافا بحقائق قائمة بالفعل، فيما انتقد الفلسطينيون هذا الخطوة، وقالوا إنها تجعل الولايات المتحدة وسيطا غير نزيه في أزمة الشرق الأوسط بسبب هذه الخطوة.

ولا تعترف غالبية دول العالم بما فيها دول الاتحاد الأوروبي بالقدس عاصمة لإسرائيل، ويطالب الفلسطينيون بالقدس الشرقية التي جرى احتلالها عام 1967، عاصمة لدولتهم المقبلة، ورأوا أن المسلك المنفرد للولايات المتحدة في هذا الصدد، يعد بمثابة انتهاك للقانون الدولي.