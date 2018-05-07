نصب أولى لافتات السفارة الأميركية في القدس

نصب عمال الاثنين في القدس أولى الإشارات التي تدل على اتجاه السفارة الأميركية التي ستفتح أبوابها في 14 من مايو، بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب نقلها إلى القدس والذي رحبت به إسرائيل وأدانه المجتمع الدولي.

ورأى مصور فرانس برس عمالا يرتدون ملابس برتقالية اللون وهم ينصبون الإشارات في الشوارع المؤدية إلى مقر السفارة الجديد، التي تقول "سفارة الولايات المتحدة" باللغات العبرية والعربية والانكليزية.

وكان إعلان ترامب في 6 ديسمبر 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، أثار غبطة الإسرائيليين وغضب الفلسطينيين.

وقطع القرار مع موقف مستمر لعقود من الدبلوماسية الأميركية والاجماع الدولي على أن مسألة القدس، وهي من أهم قضايا النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، يجب أن تحل عبر التفاوض.