بإسناد قواتنا المسلحة.. المقاومة اليمنية تحرر مواقع استراتيجية من الحوثيين

سيطرت قوات المقاومة الوطنية اليمنية بقيادة العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية، على سلسلة جبلية استراتيجية ومواقع للحوثيين في محيط مفرق المخا والبرح، وقطعت أهم طرق إمداد الحوثيين، وسط انهيارات متلاحقة للميليشيات في مختلف جبهات القتال بمحور الساحل الغربي لليمن.

وفي تغريدة عبر «تويتر»، أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن التمرد الحوثي يمر بأضعف حالاته في الوقت الحالي على الصعيدين العسكري والسياسي.

وقال: التمرد الحوثي في أضعف حالاته، سياسياً وعسكرياً، هي لحظة التركيز الكامل على هزيمة التمرد الذي قلب اليمن جحيماً، وهي لحظة رفض التشتيت والخلافات الجانبية.

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