الدولة تؤكّد تضامنها مع ليبيا في مواجهة الإرهاب

دانت دولة الإمارات الهجوم الانتحاري الذي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة الليبية طرابلس.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان، عن استنكار الدولة وإدانتها لهذه الأعمال الإرهابية، مؤكدة موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع.

وأكدت وقوف الإمارات وتضامنها مع ليبيا في مواجهة العنف والتطرّف، داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة.

وأسفر الهجوم الانتحاري الذي تبنّاه تنظيم داعش، عن مقتل 12 شخصاً. وأكّدت حكومة الوفاق الوطني أن الهجوم لن يثنيها عن دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والتزام الحكومة بالمسار الديمقراطي لإجراء الانتخابات التي ستصل بليبيا إلى بر الأمان.

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