الشرعية تتقدم في تعز وصعدة وتسيطر على مثلث البرح

حققت قوات الجيش اليمني، أمس، انتصارات ميدانية في تعز وصعدة، حيث سيطرت المقاومة اليمنية بقيادة العميد طارق صالح، على كامل مثلث البرح.

وتقدمت قوات الشرعية، مدعومة من التحالف العربي، من مركز قيادة العمليات الحوثي التي يديرها زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي في سلسلة جبال مران بمساعدة قيادات في الحرس الثوري الإيراني. وأعلنت قوات الشرعية السيطرة على عدد من المواقع المهمة في مديرية باقم.

إنسانياً، نجحت الإمارات في تغيير مفهوم العمل الإنساني والخيري في اليمن، وحولت عبر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الجهود الإنسانية إلى جهود تنموية وخطط تسعى للارتقاء بالخدمات المقدمة للشعب اليمني. ووقعت الهيئة، أمس، عقد إنشاء مجلس حضرموت للمناسبات والاحتفالات والمؤتمرات في مديرية المكلا.

وقال أحمد النيادي رئيس فريق الهيئة بحضرموت، إن محافظة حضرموت ستشهد في الأيام المقبلة حزمة من المشاريع الصحية والخدمية ومشاريع البنية التحتية، إلى جانب استمرار توزيع مواد الإغاثة المقدمة من الإمارات.

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