الإمارات تدين هجومي كابل الإرهابيين

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا اليوم في العاصمة الأفغانية كابل.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها عن استنكار دولة الإمارات و إدانتها لمثل هذه الأعمال الإرهابية،مؤكدة موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف

والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق و أيا كان مصدره ومنطلقاته.

وشددت على وقوف الإمارات وتضامنها مع جمهورية أفغانستان في مواجهة العنف والتطرف.. داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة و اجتثاثها من جذورها والتي تهدد أمن واستقرار دول العالم.

وأعربت الوزارة عن تعازي دولة الإمارات ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء .. متمنية الشفاء العاجل للمصابين.