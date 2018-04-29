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حمدان بن راشد يوجه بتقديم إغاثة عاجلة لعزبة بالأقصر تعرضت لحريق هائل

المصدر:
  • وام
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وجه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعى هيئة آل مكتوم الخيرية بإرسال حملة عاجلة لإغاثة أهالي عزبة التلاهي بمركز أرمنت في محافظة الأقصر المصرية إثر تعرضها لحريق هائل دمر عشرات المنازل بشكل كامل.

من جهته طلب سعادة ميرزا الصايغ عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية من ممثلي الهيئة في مصر سرعة التحرك إلى المنطقة وتقديم مواد إغاثية عاجلة تضم " أغطية وملابس ومواد غذائية "وإعداد تقرير كامل عن أوضاع العزبة واحتياجات أهلها وتقديم الدعم الفورى.

يأتي هذا الدعم ضمن حملة " قلوب رحيمة " التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم مطلع عام 2017 " عام الخير " وأمر سموه بمواصلتها خلال " عام زايد" 2018 وتشمل الإغاثات العاجلة والمساعدات الموسمية والمشاريع الصغيرة في محافظات صعيد مصر.

 

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