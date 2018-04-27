استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 200 في جمعة الشباب الثائر

تظاهر آلاف الفلسطينيين على طول الحدود بين قطاع غزة واسرائيل في الجمعة الخامسة ضمن مسيرات العودة التي بدأها الفلسطينيون منذ شهر، وأصيب 200 منهم غالبيتهم بالغاز المسيل للدموع فيما استشهد 3 فلسطينيين خلال المواجهات مع الاحتلال.

واعلنت وزارة الصحة في غزة في بيان ان 200 فلسطيني أصيبوا "بجروح مختلفة وباختناق بالغاز" قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأوضحت الوزارة ان من بين المصابين "اربعة مسعفين في شرق مخيم البريج" وسط القطاع.

واطلقت الهيئة الوطنية العليا المنظمة للاحتجاجات على تحركات الجمعة اسم "جمعة الشباب الثائر"، بينما قام المنظمون باقامة خيام كبيرة على مسافة نحو 300 متر منالسياج الفاصل مع اسرائيل، بعدما كانت هذه الخيام على بعد نحو 700 متر من الحدود.