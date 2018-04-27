برعاية محمد بن زايد.. عدن تزف 200 شاب وفتاة في أول عرس جماعي

احتفلت العاصمة اليمنية المؤقتة، مساء أمس، في حفل بهيج، بزفاف 200 شاب وفتاة، يمثلون الدفعة الأولى من مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وجاءت المكرمة الإماراتية ضمن فعاليات «عام زايد»، بهدف تخفيف معاناة الشباب من متطلبات الزواج، في ظل الظروف الاقتصادية المتردية التي خلّفها الانقلاب الحوثي قبل أكثر من 3 أعوام على المدن اليمنية.

وجاء الحفل، الذي نظمته هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بعد يوم من عرس مماثل في محافظة أرخبيل سقطرى، ضمن فعاليات «عام زايد الخير».

وحسب اللجنة المنظمة، ستمتد المكرمة الإماراتية إلى نحو 2200 شاب وشابة في 8 محافظات يمنية. وتكفلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمستلزمات الزواج ومتطلبات العرسان والتجهيزات المنزلية، وكل ما من شأنه أن يحقق الأهداف الاجتماعية والإنسانية لهذه المبادرات النوعية.

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