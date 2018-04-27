الإمارات تدعو لجهد دولي لتجفيف تمويل الإرهاب

أكد الفريق سمو الشيخ سـيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجـلس الوزراء، وزير الداخلية، التزام دولة الإمارات بمكافـحة التطرف والإرهاب، مشيراً إلى أن الدولة طورت قوانينها واستراتيجية عمل أجهزتها الحكومية لمكافحة الإرهاب واجتثاثه، وكرّست مواردها الوطنية وجهودها الحثيثة لتجفيف مصادر تمويله.

وشارك سموه في أعمال حلقة حوارية أدارها وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب بشأن محاربة تمويل الإرهاب، على هامش مؤتمر باريس بشأن مكافحة تمويل الإرهاب، وأشار فيها إلى جهود دولة الإمارات في مكافحة الإرهاب، ودورها في تعـزيز التـعاون والتنـسيق الـدولي في هذا الشأن.

وتعهّدت الدول المشاركة، في ختام المؤتمر، باتخاذ تدابير جديدة لمنع تمويل المنظمات الإرهابية، وتجريم تمويل السفر والتجنيد لأغراض الإرهاب بشكل كامل، ودعت إلى اتخاذ خطوات لضمان تنفيذ المعايير المالية لمكافحة الإرهاب، فيما يتعلق بالمنظمات غير الربحية.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً: