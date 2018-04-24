تويتر يعلق حساب نائب اسرائيلي متطرف دعا لقتل عهد التميمي

علق موقع تويتر حساب النائب الاسرائيلي اليميني المتطرف بيتسائيل سموتريش لمدة 12 ساعة بعد ان نشر تغريدة تحريضية على المقاومة الفلسطينية عهد التميمي الاحد، معتبرا انه كان يجب اطلاق النار عليها بدلا من سجنها بعد صفعها وركلها جنديين اسرائيليين.

والنائب الاسرائيلي بيتسائيل سموتريش معروف بتطرفه وهو من حزب البيت اليهودي المشارك في الائتلاف الحكومي .

وكتب سموتريش تغريدة الأحد على حسابه على تويتر عن عهد التميمي جاء فيها "إنه لمحزن جداً أن تكون هي في السجن. حسب رأيي كان يجب أن يطلق عليها الرصاص بدلاً من السجن، على الأقل في الركبة، فهذا كان سيجعلها سجينة في البيت لمدى الحياة".

وأبلغ موقع تويتر النائب سموتريش مساء الإثنين أنه انتهك قواعد الشبكة وأن حسابه سيعلق لمدة 12 ساعة، حسب الأخطار الذي تلقاه النائب.

وامتنع موقع تويتر عن الرد على وكالة فرانس برس عن أسباب إغلاق حساب النائب واكتفى بالقول بأنه لايجيب عن أسئلة حسابات أشخاص لأسباب تتعلق بالخصوصية والأمن.

وحكم على عهد التميمي في آذار/مارس بالسجن ثمانية اشهر بعد التوصل الى اتفاق مع النيابة أقرت بموجبه بالذنب عن بعض التهم المتصلة بشريط فيديو يظهرها وهي تصفع وتركل جنديين إسرائيليين أمام منزلها في قرية النبي صالح في الضفة الغربية المحتلة.

وكانت أوقفت في 15 ديسمبر وتحولت إلى بطلة ورمز وطني وأطلقت حملات تأييد وتضامن لها على المستوى الدولي كما يشيد الفلسطينيون بشجاعتها في التصدي للجنود الاسرائيليين. ويشمل الحكم الفترة التي قضتها في السجن وغرامة بقيمة خمسة الاف شيكل (1166 يورو) ما يعني أنه سيفرج عنها هذا الصيف.