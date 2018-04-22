البحرين تدين اقتراب مقاتلات جوية قطرية من طائرة إماراتية مدنية

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين اقتراب مقاتلات جوية قطرية لطائرة إماراتية مدنية من نوع ايرباص 320 قادمة من مطار الدمام إلى أبوظبي، على متنها عشرات الركاب وذلك أثناء تحليقها فوق المياه الدولية على الممر الجوي الدولي الواقع في اقليم البحرين لمعلومات الطيران، في رحلة معروفة المسار ومستوفية لكافة الإجراءات اللازمة، مؤكدة أن هذه التصرفات الاستفزازية المتكررة والتي تتحمل مسؤوليتها دولة قطر تمثل ترويعًا للركاب وتعرض حياتهم للخطر الشديد، وتهديدًا لسلامة الطيران المدني ومخالفة جسيمة للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

واذ تؤكد وزارة الخارجية على حق مملكة البحرين في اتخاذ كافة الاجراءات لدى منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمات ذات الصلة واجهزة منظمة الامم المتحدة للحفاظ على أمن وسلامة الطيران المدني والمسافرين، ضد الممارسات القطرية غير المسؤولة وغير القانونية، فإنها تشدد على تضامن مملكة البحرين التام ووقوفها مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي لهذه الانتهاكات والخروقات القطرية المتكررة، ضمانًا لسلامة الطيران المدني وحفاظًا على حياة المدنيين والأبرياء.