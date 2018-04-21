استشهاد 5 وإصابة 654 في «مسيرات العودة»

استشهد خمسة فلسطينيين بينهم طفل وجرح 654 آخرون بالرصاص والغاز المسيل للدموع أمس جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرات العودة، المتواصلة للجمعة الرابعة على التوالي عند السياج الفاصل شمال وشرق قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء إلى 39 شهيداً منذ 30 مارس الماضي.



وتدفق آلاف الفلسطينيين على طول السياج الفاصل، حيث أطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.



وحملت الرئاسة الفلسطينية إسرائيل مسؤولية استمرار جيشها بقتل الفلسطينيين بدم بارد خلال تظاهراتهم شرق غزة. وجددت الرئاسة، في بيان مطالبتها المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن بالإسراع في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل والضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف جرائمها اليومية ضد الشعب والأرض الفلسطينيين.

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