بإسناد من قواتنا.. المقاومة اليمنية تسيطر على مواقع استراتيجية في الساحل الغربي

تواصلت الهزائم المتلاحقة للحوثيين أمس، وسيطرت المقاومة الوطنية اليمنية، بقيادة العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح، وبإسناد من القوات المسلحة الإماراتية، على مواقع استراتيجية مهمة في الساحل الغربي من اليمن.

وسط انهيارات كبيرة في صفوف الحوثيين، حيث تم قتل 70 منهم في المواجهات، وقد خلقت العملية العسكرية هلعاً كبيراً في صفوف الميليشيا التي سحبت عدداً من مسلحيها من جبهات القتال في محافظة حجة.

ونجحت قوات المقاومة في التقدم شرق مفرق المخا، والبرح، غرب محافظة تعز وسط مواجهات مع مسلحي الميليشيا، وكبدتهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح. فيما تمكنت قوات الدفاع الجوي السعودي، أمس، من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثي باتجاه جازان.

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