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الكويت تستدعي سفير الفلبين وتسلمه مذكرتي احتجاج

المصدر:
  • كونا
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قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية إن الوزارة استدعت اليوم الجمعة سفير جمهورية الفلبين لدى البلاد حيث تم تسليمه مذكرتي احتجاج تتعلقان بالتصريحات التي صدرت من بعض المسؤولين الفلبينين والتي تنطوي على إساءة بالغة لدولة الكويت، فضلا عن التصرفات التي قام بها بعض العاملين في سفارة جمهورية الفلبين والتي تمثل إخلالاً وتجاوزاً للأعراف الدبلوماسية التي تحكم علاقات البلدين ‏وفقا لما نصت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وأعرب المصدر عن الأسف لمثل هذه الممارسات التي من شأنها الإساءة والمساس بعلاقات الصداقة بين البلدين.

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