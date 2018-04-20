استشهاد 5 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي في غزة

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص الاحتلال الاسرائيلي اليوم في قطاع غزة إلى خمسة .

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ان عدد الذين استشهدوا برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي قرب الحدود بين قطاع غزة واسرائيل في الجمعة الرابعة للاحتجاجات الفلسطينية ارتفع إلى خمسة شهداء حيث استشهد شاب "29" عاما من القرارة جراء إصابته بطلق ناري في الرقبة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة كما استشهد طفل "15" عاما نتيجة إصابته بطلق ناري شرق جباليا شمال قطاع غزة.

واستشد في وقت سابق اليوم شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة شاب "25 " عاما متأثرا بجراحه كما استشهد شاب "24 " عاما شمال قطاع غزة كما كذلك استشهد شاب "25" عاما جراء إصابته برصاصة في الرأس اطلقها جنود الاحتلال خلال مسيرة العودة في منطقة أبو صفية شمال القطاع.