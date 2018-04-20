الاحتلال يواصل تهويد القدس.. والمستوطنون يقتحمون «الأقصى»

صعّدت إسرائيل من استهدافها للفلسطينيين، حيث أغلقت مؤسسة شبابية بالقدس في إطار مخطط تهويد المدينة، ووفرت الحماية لاقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، وذلك قبل أقل من شهر على الذكرى الـ70 للنكبة الفلسطينية.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن سلطات الاحتلال أغلقت أمس مؤسسة إيليا للإعلام الشبابي في القدس بموجب قرار صادر عن وزير الجيش أفيغدور ليبرمان. وندّد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عـريقات، أمس، بقرار الإغلاق.

واتهم، في بيان صــحافي، إسرائيل بأنها تسعى إلى تهجير الفلسطينيين قسراً من القدس وإلغاء وجودهم بأي ثمن، خاصــة الصحافيين منهم والمؤسسات الإعلامية والاجتماعية. واقتحم عشرات المستوطنين، أمس، ساحات المسجد الأقصى تحت حراسة مشدّدة لقوات الاحتلال.

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