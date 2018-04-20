بإسناد من قواتنا.. عملية عسكرية للمقاومة بقيادة طارق صالح على الساحل الغربي

انطلقت عملية الحسم لتحرير الساحل الغربي، حيث بدأت قوات المقاومة الوطنية اليمنية بقيادة العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، أمس، عملية عسكرية واسعة في الساحل الغربي لليمن باتجاه مفرق المخا ومنطقة البرح غرب تعز للسيطرة على مناطق جديدة من قبضة ميليشيا الحوثي، وذلك بإسناد كبير من القوات المسلحة الإماراتية ودعم من المقاومة «التهامية» و«الجنوبية».

وشنّت قوات المقاومة الوطنية اليمنية هجوماً واسعاً على مواقع الميليشيا في الطريق المؤدي إلى البرح والتلال التي تطل على الخط الرئيسي ومفرق موزع استكمالاً لتحرير وتأمين الساحل الغربي وفك الحصار عن تعز من الجهة الغربية، وقال مصدر في المقاومة الوطنية في تصريح لـ«وام» إن آلاف المقاتلين بدأوا تقــدماً كبـيراً على محاور عدة بجبهة الساحل الغربي بدعم من قوات التحالف وتعزيزات عسكرية وآليات ثقيلة ومدرعات ومدافع وغطاء جوي في عملية عسكرية حاسمة ضد الميليشيا.

من جانبها شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية مكثفة على مواقع ميليشيا الحوثي في مفرق المخا وجبل الشبكة وموزع والبرح، أسفرت عن تدمير آليات عسكرية للميليشيا وسط انهيارات متسارعة ومصرع المئات في صفوفهم.

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